Mobilisation contre le cancer du côlon : Marche symbolique au parcours de la santé d’El Menzah

Dans le cadre de la manifestation “Mars bleu”, le ministère de la santé a organisé, ce samedi, une marche au parcours de la santé à El Menzah pour sensibiliser à l’importance du dépistage précoce contre le cancer du côlon et ce, en collaboration avec la direction régionale de la santé de Tunis et avec la participation des directions régionales du Grand Tunis, des professionnels de la santé et des représentants de la société civile.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Lamia Mnasri Chenik, chargée de mission au ministère de la santé, a souligné que cet événement, qui se tient sous le slogan “Mobilisons-nous contre le cancer du côlon”, vise à sensibiliser le grand public à l’importance du dépistage précoce faisant remarquer que les participants à cette manifestation parcourront une distance de 3 km dans un mouvement symbolique pour souligner l’importance de l’exercice physique dans la prévention du cancer du côlon.

Dans ce contexte, elle a appelé à la nécessité de réaliser des tests de dépistage gratuits du cancer dans les centres de soins de santé de base, signalant que 9 malades sur 10 peuvent guérir de ce type de cancer si le dépistage a été effectué précocement.

Pour sa part, la directrice régionale de la santé par intérim de Tunis, Rim Trabelsi, a rappelé que la Tunisie a enregistré 3788 nouveaux cas de cancer du côlon en 2023.

“C’est le quatrième cancer chez les hommes et le deuxième en termes de prévalence chez les femmes”, a-t-elle dit.

Elle a, en outre, indiqué que toutes les personnes âgées de 50 ans et plus sont concernées par le dépistage signalant que la perte de poids, les douleurs abdominales et les saignements avec les selles sont parmi les symptômes de cette maladie.

Trabelsi a appelé à adopter une alimentation saine, à éviter les boissons gazeuses et les viandes transformées et à limiter la consommation des viandes rouges à 500g par semaine à titre préventif.