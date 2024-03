Tunisie : hausse inquiétante des cas de cancer colorectal en 2023

En 2023, la Tunisie a enregistré 3788 nouveaux cas de cancer colorectal, selon les statistiques du ministère de la Santé.

Cette augmentation alarmante de cas de cancer colorectal en fait une menace sérieuse pour la santé publique. Le cancer colorectal est désormais la quatrième cause de décès chez les hommes et la deuxième chez les femmes en Tunisie. Il est fortement recommandé d’adopter un mode de vie sain, notamment en maintenant un poids normal, en pratiquant une activité physique régulière, en suivant une alimentation équilibrée, en évitant le tabagisme et en limitant la consommation de viande rouge et de produits transformés.

Le dépistage précoce est crucial pour réduire la mortalité due au cancer colorectal, car il présente un taux de guérison élevé lorsqu’il est détecté tôt et traité correctement.