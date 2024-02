Sherine clarifie les rumeurs sur sa relation avec Hossam Habib

La chanteuse égyptienne Sherine Abdel Wahab a clarifié les rumeurs récentes sur son éventuelle réconciliation et réengagement avec son ex-mari, le chanteur Hossam Habib. Dans un communiqué de presse publié mercredi soir, Sherine a démenti catégoriquement ces rumeurs, affirmant qu’il n’y avait aucun fondement à ces allégations. Elle a précisé qu’elle entretenait avec lui une relation strictement professionnelle basée sur le respect et l’estime mutuels, et qu’il n’y avait aucune intention de reprendre une relation personnelle avec lui.

Sherine a également mis en garde les médias et le public contre toute intrusion dans sa vie privée, soulignant qu’elle avait chargé son avocat de prendre des mesures légales contre un journaliste ayant diffusé de fausses informations sur sa vie personnelle, y compris en impliquant ses filles dans le but de générer de la notoriété et du scandale autour d’elle et de sa famille. Un procès-verbal a été dressé contre le journaliste, déposé au sein de la Direction générale des enquêtes sur la technologie de l’information.