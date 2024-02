Football – Mouine Chaabani : “Je suis très heureux d’entraîner la RS Brekane”

Le nouvel entraineur de la RS Brkane, le Tunisien Mouine Chaabani, s’est déclaré très heureux d’entrainer l’équipe de Berkane qui occupe une bonne place dans le football marocain.

Sur la page officielle du club, Chaabani a déclaré que “la RS Berkane occupe une grande place au Maroc et en Afrique et n’a pas cessé de progresser ces dernières années”, ajoutant qu’il faut travailler pour obtenir les meilleurs résultats et satisfaire les supporters du club”.

La direction du club s’est officiellement engagée pour une saison et demie avec l’entraîneur tunisien Mouine Chaabani qui succède au Marocain Amine Karma, dont le contrat avec “l’équipe Orange” a été résilié, samedi, à l’amiable.

Moine Chaabani avait entraîné les équipes de l’Espérance de Tunis, d’Al Masry et de Ceramica Cléopatra égyptiens. Il compte plusieurs titres locaux et deux Ligues des champions africaine avec l’Espérance de Tunis.

La RS Berkane occupe la troisième place du classement du championnat marocain, avec 29 points (7 victoires, 8 nuls et 2 défaites), à 8 longueurs de l’AS FAR et du Raja Casablanca, co-leaders, et à un point d’avance sur le Wydad Casablanca entraîné par le Tunisien Faouzi Benzarti.

Le club marocain est engagé en Coupe de la Confédération où il occupe la tête du classement du groupe D avec 10 points, à deux journées de la fin de la phase de poules.