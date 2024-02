Ramadan : Conseil ministériel restreint à La Kasbah

Le chef du gouvernement Ahmed Hachani a présidé, mardi, au Palais du gouvernement à la Kasbah, un conseil ministériel restreint consacré aux préparatifs des différents ministères à l’approche du mois de Ramadan.

Ont pris part au conseil, les ministres de l’Intérieur, des Finances, des Affaires sociales, du Commerce, de l’Agriculture, de la Santé, du Transport, du Tourisme et des Affaires religieuses ainsi qu’un représentant du ministère des Affaires culturelles. Ces derniers ont exposé, lors de la réunion, le plan d’action de leurs départements respectifs pendant le mois de Ramadan.

Selon un communiqué de la Présidence du gouvernement, les participants ont insisté sur l’importance de renforcer la surveillance sécuritaire et la promptitude des agents et des services sécuritaires, d’augmenter le niveau de vigilance, et de sécuriser toutes les manifestations organisées durant le mois de Ramadan.

Les participants ont, aussi, évoqué la nécessité de renforcer et de diversifier les programmes religieux, de multiplier les conférences et veillées ramadanesques à l’échelle nationale, régionale et locale. Il s’agit, en outre, d’initier des débats de sensibilisation ayant pour cible les jeunes et d’enrichir le contenu des programmes culturels à travers, notamment, l’organisation d’expositions.