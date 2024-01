Ghaza : des dizaines de martyrs dans des bombardements sionistes

Des dizaines de Palestiniens, dont la plupart des femmes et des enfants, sont tombés samedi en martyrs et plusieurs autres ont été blessés, dans des bombardements continus contre la bande de Ghaza, au lendemain de la décision de la Cour internationale de justice (CIJ) ordonnant à l’entité sioniste d’acheminer l’aide au peuple palestinien et de cesser de cibler les civils rapporte l’agence de presse palestinienne Wafa.

Au 113e jour consécutif de l’agression génocidaire sioniste, des dizaines de martyrs et de blessés ont été transportés à l’hôpital de “Shuhada Al-Aqsa”, après un bombardement ciblant plusieurs maisons à Deir Al-Balah dans le centre de la bande de Ghaza, selon des sources locales palestiniennes.

En outre, neuf Palestiniens, dont des femmes, sont tombés en martyrs à Khan Younes.

Deux autres Palestiniens sont tombés en martyrs et d’autres ont été blessés dans un bombardement de l’occupation sur une maison dans le quartier de Jinina, à l’est de Rafah, dans le sud de la bande de Ghaza.

De plus, l’aviation de guerre sioniste a visé des terres agricoles autour de la centrale électrique dans le camp de Nassirat, au centre de l’enclave palestinienne.

Vingt-huit (28) Palestiniens sont tombés en martyrs et d’autres ont été blessés à Khan Younes, lors des dernières 24 heures.

Dans un dernier bilan publié vendredi, le nombre de martyrs dans la bande de Ghaza s’est alourdi à plus de 26 000 et environ 64 500 blessés, ainsi que des milliers de disparus sous les décombres des maisons, dont la majorité sont des femmes et des enfants.