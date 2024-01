Tunisie : démantèlement d’un réseau de trafic de drogue entre Sidi Hassine et les Jardins de l’Ennassr

Suite à une enquête de suivi des réseaux de trafic de drogue, le parquet du tribunal de première instance de Tunis 2 a ordonné la détention de dix individus impliqués dans un réseau dangereux de trafic de comprimés et de cocaïne entre Sidi Hassine, El Séjoumi et les Jardins de l’Ennassr. Plus de 15 000 comprimés d’ecstasy de grande valeur ont été saisis lors de cette opération. Les autorités ont été alertées sur l’existence de ce réseau dangereux et plusieurs personnes ont été identifiées comme faisant partie de ce trafic.

En coordination avec le parquet du tribunal de première instance de Tunis 2, les forces de l’administration sous-régionale de lutte contre les stupéfiants à El Gorjani ont lancé une série de raids quasi simultanés dans les quartiers de Sidi Hassine El Séjoumi, El Oqba, et les Jardins de l’Ennassr, qui ont permis l’arrestation de dix suspects, la saisie de plus de 15 000 comprimés d’ecstasy, de plus de 300 grammes de cocaïne, de trois balances électroniques, de plusieurs voitures de luxe, d’une somme d’argent d’environ 45 000 dinars, ainsi que d’un arsenal d’armes blanches et d’une moto de grande valeur. Suite à la consultation du parquet, les dix suspects ont été placés en détention, tandis que quatre autres individus ont été mis en recherche active pour être appréhendés.