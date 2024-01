Gafsa : un incendie ravage un entrepôt de saisie douanière

Un incendie important s’est déclaré dans l’entrepôt de saisie douanière du quartier des Fleurs à Gafsa, le 26 janvier 2024.

Selon les premières informations, le feu a affecté une grande quantité de carburant de contrebande ainsi que plusieurs véhicules et autres biens saisis. Les équipes de protection civile de Gafsa, Jendouba et Bou Salem sont intervenues pendant plus de trois heures pour maîtriser l’incendie et l’empêcher de se propager aux habitations avoisinantes.

Le substitut du procureur, accompagné d’un représentant du parquet et d’un juge d’instruction du tribunal de première instance de Jendouba, s’est rendu sur place pour constater les dégâts et a ordonné l’ouverture d’une enquête afin de déterminer les causes de l’incendie.