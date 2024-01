Publié au Journal officiel : de nouvelles nominations et désignations au ministère de l’Intérieur

Le 23 janvier 2024, le Journal officiel de la République tunisienne a publié une série de nominations et de désignations au sein du ministère de l’Intérieur.

Les nominations concernent les postes suivants:

Secrétaires généraux de deuxième et troisième classe dans diverses municipalités.

Directeurs de différentes directions et services dans les municipalités de Bardo, Hammamet, Sidi Bouzid, Sousse et El Haouaria.

Chefs de division dans diverses directions et services dans les municipalités de Bardo, Hammamet, Sidi Bouzid, Sousse, El Haouaria, Zaghouan et Nabeul.

Les désignations concernent les postes suivants:

Chef du département des délégations étrangères à l’unité de coordination, d’appui et de marchés au secrétariat général du ministère de l’Intérieur.

Membre représentant le ministère de l’Équipement et du Logement au conseil de l’institution de la Banque des logements des cadres actifs du ministère de l’Intérieur.

Le décret du ministre de l’Intérieur du 10 novembre 2023 concernant la nomination de M. Zher Mnaie, technicien principal, en tant que chef de la sous-direction des projets et programmes municipaux au sein du cercle du conseil régional du gouvernorat d’Ariana, publié au Journal officiel de la République tunisienne n° 135 du 22 novembre 2023 à la page 6088, est modifié comme suit : M. Zher Mnaie, technicien principal, est nommé chef de la sous-direction des projets et programmes régionaux au sein du cercle du conseil régional du gouvernorat d’Ariana, avec le grade et les attributions de chef de service d’administration centrale.