Crise du transport à Kébili : pénurie de bus et impact sur la scolarité des élèves

Ce matin, jeudi, le département des bureaux et des établissements publics de l’Union régionale du travail de Kébili a organisé une réunion générale pour les employés de la Société régionale de transport de voyageurs, en présence de l’Union générale du transport, pour discuter des problèmes de transport.

Cela fait suite à l’échec de la réunion avec la direction générale de la société régionale de transport de Gabès. Selon Abdelljalil Bouazza, secrétaire général adjoint responsable du secteur public à l’Union régionale du travail de Kébili, ces problèmes comprennent “une pénurie grave de bus, qui a entraîné l’abandon de nombreuses lignes, ainsi que l’empêchement de nombreux élèves d’aller à l’école en raison du manque de bus.”

Bouazza a également mentionné d’autres problèmes tels que “le manque grave de personnel et les problèmes juridiques et immobiliers du dépôt du marché du dimanche et du dépôt de Kébili, qui souffre d’un manque de main-d’œuvre et de pièces de rechange”. Il a souligné la nécessité de trouver une solution radicale à ce problème de transport à Kébili, en impliquant les autorités de supervision.