Nouvelles révélations sur la séparation de Shakira et Piqué

De nouvelles informations révèlent les raisons de la séparation entre le défenseur de football espagnol Gerard Piqué, ancien joueur du FC Barcelone, et la chanteuse colombienne Shakira.

Selon des rapports médiatiques, le couple a annoncé sa séparation à l’été 2022 après une relation de plus de 11 ans qui a donné naissance à deux enfants. La revue “People en Español” a rapporté que Piqué aurait trompé Shakira avec une amie proche de cette dernière, qui est également son entraîneuse personnelle. Cette amie, nommée Anna Kaiser, travaille en tant qu’entraîneuse et influenceuse dans le domaine du fitness, avec environ 300 000 abonnés sur Instagram.

Des photos et des vidéos d’Anna en compagnie de Shakira ont été publiées, et selon des sources, leur relation remonte à plus de 10 ans. La revue a également mentionné que cette prétendue infidélité a eu lieu deux ans avant que Piqué ne commence une autre relation avec Clara Chia. Selon les informations disponibles, Shakira aurait appris l’infidélité par l’un des employés de Piqué, et le journaliste Javier Soriani a déclaré que l’employé “éprouvait du regret pour l’incident”.