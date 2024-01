La sélection nationale de football sera mercredi, devant l’obligation de la victoire, en affrontant l’Afrique du Sud pour le compte de la 3e journée du premier tour (Groupe E) de la coupe d’Afrique des nations en côté d’Ivoire.

En effet, l’equipe tunisienne , qui reste sur une défaite devant la Namibie (0-1) et un nul concédé face au Mali (1-1), aura la victoire, pour seule option devant l’Afrique du Sud pour espérer accéder au second tour de la compétition et ne pas voir sa qualification tributaire de l’issue du match Mali-Namibie.

Pour ce faire, le sélectionneur national, Jalel Kadri, comptera sur l’expérience et la détermination de ses protégés pour continuer l’aventure et éviter une exclusion précoce de cette 34e édition.

Les coéquipiers du capitaine Youssef Msakni tablent sur une victoire devant les “Bafana Bafana”, susceptible de rétablir la confiance dans leurs rangs et se doivent, de faire preuve d’abnégation et de sérieux pour bien négocier leur troisième sortie sur la pelouse du stade Amadou Koulibaly de Korhogo.

Et bien que partant favoris sur le plan des statistiques et de l’historique des confrontations directes, les aigles de Carthage doivent, une fois encore, faire preuve de vigilance devant un adversaire qui a prouvé lors de la précédente journée sa valeur et son efficacité en infligeant la défaite à la Namibie (4-0).

L’Afrique du Sud, qui reste une des plus grandes nations du football africain, compte en son sein des joueurs talentueux, percutants et rapides, à l’instar notamment, du duo de Mamelodi Sundowns, Themba Zwane – Thapelo Maseko et du joueur d’Al Ahly d’Egypte Percy Tau.