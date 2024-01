Alerte météo : Arrivée de plusieurs dépressions polaires avec des pluies abondantes dans la région

Le Centre arabe du climat a informé que la formation probable d’une série de dépressions atmosphériques froides et d’origine polaire pourrait affecter le pays.

L’impact prévu de la première de ces dépressions atmosphériques débutera à partir de ce mardi 23 janvier 2024. Une dépression atmosphérique se formera autour de l’île de Chypre, où une masse d’air froid commencera à traverser les côtes de la Syrie, du Liban et de la Palestine. On prévoit que les précipitations s’intensifieront vers la Jordanie, le nord de l’Égypte et le nord de l’Irak, accompagnées d’une nette baisse des températures.

Les pluies devraient être modérées à fortes par moments dans la plupart des régions, avec possibilité d’orages et de chutes de grêle par endroits. On s’attend également à un renforcement notable de la vitesse du vent. Les chances de précipitations persisteront jusqu’au mercredi soir, pour s’estomper complètement jeudi, avec des conditions froides persistantes.

Le Centre a indiqué qu’une masse d’air très froide d’origine polaire se dirigera à travers l’Europe de l’Est en direction de la mer Méditerranée orientale. Cela entraînera la formation d’une dépression atmosphérique au large des côtes du Liban, se dirigeant ensuite pour se positionner au-dessus de la Syrie.

Les données indiquent que cette dépression sera chargée de fortes précipitations, avec une couverture plus étendue, couvrant la plupart des régions de la Jordanie, de la Palestine, de la Syrie, du Liban et atteignant les terres irakiennes. On prévoit des chutes de neige sur les hauteurs élevées et escarpées du Liban et de la Syrie.

Cette dépression atmosphérique persistera jusqu’au dimanche matin, comme mentionné ci-dessus, accompagnée de fortes précipitations. Il est impératif de rester vigilant face au risque de formation d’inondations.

Le Centre arabe a également averti à partir de la soirée du dimanche 29 janvier 2024, que les données indiquent une nouvelle dépression atmosphérique en raison de la poursuite du flux de vents polaires froids vers la région. Nous aborderons en détail cette dépression lorsque la période approchera.