“La météo aujourd’hui, vendredi 19 janvier 2024, sera partiellement nuageuse sur l’ensemble du pays, avec des températures maximales variant entre 24 et 25 degrés dans les régions orientales et entre 19 et 23 degrés dans les autres régions.

Quant au vent, il sera fort du sud-ouest près des côtes nordiques et dans le sud-est avec des vents de sable locaux, et faible à modéré dans le reste des régions. La mer sera agitée dans le nord et le golfe de Gabès, et perturbée dans le reste des côtes.”