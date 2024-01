Tunisie – Météo : Les prévisions météorologiques pour aujourd’hui

La météo d’aujourd’hui, mercredi, prévoit l’apparition de nuages partiels dans la plupart des régions, avec une légère augmentation des températures. Les températures maximales oscilleront généralement entre 22 et 27 degrés, et entre 18 et 22 degrés dans les régions occidentales du centre et du sud.

Le vent sera modéré du sud-ouest, atteignant parfois 30 à 50 km/h près des côtes est et dans le sud, accompagné de vents de sable faibles à modérés de 10 à 20 km/h dans le reste des régions. La mer sera agitée au large des côtes est et légèrement agitée ailleurs.