Sfax : rétablissement de la circulation après des manifestations

La circulation est revenue à la normale dans la délégation de Henchir Souf, dans le gouvernorat de Sfax, ce mardi 16 janvier 2024, tant sur l’autoroute que sur la route nationale numéro 1, après une matinée marquée par des protestations et des blocages de la circulation par des habitants.

Ces derniers ont utilisé des pneus enflammés et des conteneurs à ordures pour exprimer leur mécontentement et demander aux autorités régionales de rechercher et de révéler le sort de 37 jeunes qui ont participé à une opération de passage clandestin des frontières maritimes depuis le jeudi dernier, et dont on est sans nouvelles depuis cette date.

Selon certaines sources, la réouverture des routes s’est faite après que les habitants ont reçu des assurances quant aux efforts des autorités compétentes pour obtenir des informations sur les personnes disparues.