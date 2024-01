CAN 2024 : “La Tunisie est capable d’aller le plus loin possible” (Youssef Zouaoui)

L’ancien entraineur national et directeur technique de la fédération tunisienne de football, Youssef Zouaoui, a indiqué que “le onze national est capable d’aller le plus loin possible lors de la CAN-2023+1 en Côte d’Ivoire, estimant que son histoire, ses capacités et son classement FIFA plaident en faveur des coéquipiers de Youssef Msakni pour atteindre un stade avancé de la compétition.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Zouaoui a précisé que les conditions physiques et techniques seront déterminantes lors des trois matches du premier tour face à la Namibie, le Mali et l’Afrique du Sud (groupe E).

Le technicien tunisien ajoute que le onze national doit aborder le premier tour avec un esprit de vainqueur et bien négocier les trois matches du groupe pour assurer sa qualification en huitièmes de finale.

Il a ajouté que contrairement à ce que tout le monde pense, le match d’ouverture face à la Namibie ne s’annonce pas facile devant un adversaire qu’on doit prendre plus au sérieux que le Mali et l’Afrique du Sud, sachant que les premiers matches ont toujours posé des difficultés aux Aigles de Carthage.

Zouaoui s’est montré, par ailleurs, optimiste quant aux chances du onze national lors de cette CAN, malgré les résultats peu satisfaisants lors des matches amicaux qui ne peuvent pas, a-t-il dit, donner une idée réelle sur le niveau de l’équipe.

“Il faut tirer la leçon des expériences de plusieurs équipes parties au début favorites compte tenu de leurs peformances dans les matches amicaux et les compétitons régionales, avant d’être éliminées dès les premiers tours, comme ce fut le cas de l’Angérie en 2021 au Cameroun”, a rappelé Zouaoui.

“L’expérience a prouvé que les équipes ayant enregistré des résultats modestes lors des matchs amicaux ont toujours bien négocié leurs matches officiels, comme cela s’est déjà produit avec les Aigles de Carthage lors de l’édition 1996 en Afrique du Sud”.

Il a estimé que tous les joueurs retenus par le sélectionneur national Jalel Kadri pour défendre les couleurs nationales sont tous dignes de porter le maillot de l’équipe de Tunisie, affirmant que le point commun de ce groupe c’est l’expérience, l’enthousiasme et leur connaissance mutuelle.