Tunisie : Ouverture d’un complexe de l’enfance à la Marsa

La ministre de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées, Amal Belhaj Moussa et la ministre des affaires culturelles, Hayet Ketat Guermazi ont inauguré, vendredi, à la Marsa dans la banlieue nord de Tunis, un complexe de l’enfance qui assure l’animation éducative et le ravitaillement au profit d’enfants issus de familles à revenu limité et en situation particulière.

Le complexe situé à proximité de trois établissements éducatifs, se compose d’une salle de révision, d’une bibliothèque pilote comportant 2000 titres environs et de plusieurs clubs tels que le club robotique et le club de philosophie, dans le but d’encourager la lecture et de renforcer la dimension culturelle et numérique ainsi que la protection des enfants des dangers de la rue.

A cette occasion, les deux ministres ont signé un memorandum d’entente portant sur la création de noyaux de bibliothèques pilotes dans les complexes de l’enfance relevant du ministère de la famille.