beIN SPORTS dévoile ses plans exclusifs de couverture de la Coupe d’Afrique des Nations TotalEnergies Côte d’Ivoire 2023™ avec des diffusions quotidiennes en direct sur quatre chaînes dédiées

● Démarrant samedi, le tournoi le plus prestigieux d’Afrique sera diffusé sur beIN en arabe, en anglais et en français, avec les 51 matches en direct sur beIN AFCON 2023 MAX 1, MAX 2, MAX 3 et MAX 4

● La couverture étendue de beIN démontre l’engagement du diffuseur à intégrer et à partager la riche diversité du football africain

Tunis –janvier 2024 : beIN SPORTS, le principal diffuseur sportif au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA), a révélé ses plans exclusifs et étendus de couverture pour la Coupe d’Afrique des Nations TotalEnergies Côte d’Ivoire 2023™ (CAN 2023), qui débute ce samedi. beIN disposera de quatre nouvelles chaînes exclusives beIN AFCON 2023 MAX en arabe, anglais et français, garantissant aux abonnés de suivre chaque passe, tacle, but et arrêt lors de ce tournoi biennal d’un mois.

Le tournoi le plus prestigieux d’Afrique, qui a été organisé pour la première fois en 1957, mettra en vedette 24 équipes nationales de tout le continent, dont les champions en titre du Sénégal, l’Égypte, les demi-finalistes de la Coupe du Monde, le Maroc, et les hôtes, la Côte d’Ivoire. Avec la diffusion en direct et en exclusivité des 51 matches, des plateaux présentés par certains des meilleurs talents de beIN, et une multitude de contenus originaux, la large couverture de beIN de la CAN 2023 sera inégalée, démontrant son engagement à présenter la vibrante diversité du football africain aux audiences de la MENA.

En plus de sa couverture étendue de la Coupe d’Asie de l’AFC Qatar 2023™, qui se déroule en même temps que la CAN 2023, beIN proposera des plateaux en arabe dédiés pour tous les matches de la CAN sur beIN AFCON 2023 MAX 1 et MAX 2, tandis que MAX 3 et MAX 4 diffuseront tous les matches en direct avec des commentaires en anglais et en français respectivement. beIN SPORTS NEWS proposera également plus de 16 heures de couverture continue en direct chaque jour. De plus, les cinq chaînes diffuseront simultanément une émission matinale en direct intitulée “Sport Morning” de 11h00 à 12h30 MECCA.

Avec cinq reporters de beIN sur le terrain couvrant les cinq villes hôtes, le diffuseur offre un accès sans précédent à des moments décisifs, des histoires en coulisses, une couverture exclusive et des informations précieuses, ainsi qu’une programmation de soutien étendue comprenant des documentaires, des épisodes de faits et chiffres, des moments forts des tournois passés, des interviews avec d’anciens vainqueurs, et bien plus encore. Les heures de coup d’envoi des matchs lors de la phase de groupes sont à 17h00, 20h00 et 23h00 MECCA, avec une couverture studio en arabe débutant à 16h00 et se poursuivant jusqu’à 01h30 MECCA.

La programmation de la CAN 2023 de beIN comprend également cinq documentaires sur les équipes arabes; neuf épisodes de “Connaissez-vous la CAN ?” testant les connaissances des spectateurs sur les tournois précédents ; quatre épisodes de “Mémoires d’Afrique” qui revivent certains des moments les plus mémorables du tournoi ; 10 programmes “Témoignages” revenant sur les CAN précédentes avec l’aide de ceux qui y ont participé ; deux programmes “Les Matchs de ma Vie” mettant en vedette des stars d’antan ; et un documentaire dédié au Sénégal et à leur premier titre de 2019. Chaque finale depuis le tournoi de 2004, ainsi que plus de 70 autres mini-matches et segments utilisant des images d’archives pour créer des compilations des meilleurs joueurs et bien plus encore, seront également diffusés avant la grande finale de l’événement le 11 février.

beIN a depuis longtemps été à l’avant-garde de la célébration du talent et de la passion célèbres lors de la CAN et est le diffuseur officiel et exclusif des tournois de la CAF depuis 2009 dans 40 pays, s’imposant comme le foyer incontesté du football africain dans la région.

La CAN 2023 débute le 13 janvier avec la Côte d’Ivoire, pays hôte, affrontant la Guinée-Bissau à 23h00 MECCA à Abidjan. Abonnez-vous à beIN pour suivre toute l’action sur bein.com.