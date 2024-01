Comment renforcer votre système immunitaire en hiver

Le système immunitaire joue un rôle important dans le maintien de la santé, car les basses températures en hiver et les virus peuvent avoir un impact négatif sur le corps.

La Dre Angelina Vodolazkaya, diététicienne russe et endocrinologue, a déclaré à Gazeta.Ru : “Lorsque la peau ne reçoit pas suffisamment de rayons ultraviolets, elle cesse de produire la forme active de la vitamine D3, qui régule le métabolisme des graisses, aide à maintenir un poids normal et assure la santé de la peau, des cheveux et des ongles.”

La Dre Vodolazkaya a identifié un certain nombre d’aliments qui soutiennent la santé et l’humeur humaine, même en saison froide.

Elle a déclaré : “Les légumes sont la principale source de fibres alimentaires, qui aident à éliminer le cholestérol du corps et à améliorer le fonctionnement du système digestif. L’un de ces légumes est les épinards. Les épinards sont une source de vitamine C et contiennent également du bêta-carotène et des antioxydants qui aident à renforcer le système immunitaire.”

Elle a ajouté : “L’ail possède de fortes propriétés antivirales et antibactériennes. L’ail peut aider à réduire le risque de rhume et de grippe et à renforcer le système immunitaire. Le gingembre est également un aliment qui peut être ajouté au thé ou utilisé dans la préparation de différents plats. Le gingembre a des propriétés anti-inflammatoires. Il abaisse le taux de cholestérol, ce qui protège les personnes contre les maladies cardiovasculaires. De plus, il est bon pour le cerveau, car il améliore la mémoire et la concentration et aide à prévenir la maladie d’Alzheimer.”

La Dre Vodolazkaya a souligné qu’il est essentiel de consommer ces aliments dans le cadre d’un régime alimentaire varié et équilibré pour obtenir tous les nutriments nécessaires pour améliorer la santé et renforcer le système immunitaire pendant la saison hivernale.”