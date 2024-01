Tunisie – Météo : Les prévisions météorologiques pour aujourd’hui

La météo de ce mercredi se caractérise par l’apparition du givre dans les régions occidentales le matin, puis parfois des nuages épais dans le nord et le centre avec quelques pluies dispersées dans les régions les plus au nord et des nuages passagers dans le sud.

Le vent sera du sud-ouest, relativement fort près des côtes et faible à modéré à l’intérieur du pays. Il peut atteindre temporairement 60 km/h sous forme de rafales dans les hauteurs de l’ouest. La mer sera agitée.

Les températures maximales varieront entre 08 et 12 degrés dans les hauteurs de l’ouest et entre 13 et 18 degrés dans le reste des régions, selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie.