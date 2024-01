Mohamed Ali Boughdiri assiste à l’intégration d’un groupe d’élèves non-voyants à l’école Habib Bourguiba à Bizerte

Le ministre de l’éducation, Mohamed Ali Boughdiri, a assisté ce mercredi, à l’intégration d’un groupe d’élèves non-voyants en 7ème année de base dans une classe éducative à l’école Habib Bourguiba à Bizerte-ville.

” Il s’agit d’une initiative sociale, humanitaire et éducative qui reflète l’engagement de la Tunisie à fournir toutes les conditions de réussite et de confort à tous les élèves, en particulier les enfants aux besoins spécifiques et spécialement ceux qui n’ont pas pu joindre l’école des non-voyants à Ben Arous pour des raisons familiales et sociales “, a fait savoir le ministre dans une déclaration à l’agence TAP en marge de sa visite de travail effectuée dans le gouvernorat de Bizerte.

Le ministre de l’éducation a appelé, lors d’un échange spontané avec les élèves de l’école Habib Bourguiba, à bien accueillir les nouveaux camarades, saluant les efforts de l’ensemble du personnel de l’école.

Par ailleurs, Boughdiri s’est rendu dans plusieurs établissements éducatifs de la délégation de Bizerte Sud, dont l’école El Jala et l’école El bassatine, en cours de finalisation pour un coût de 1,2 million de dinars.

A cette occasion, le ministre de l’éducation s’est engagé à veiller à l’achèvement de l’ensemble des projets éducatifs afin de créer un meilleur environnement scolaire au profit des élèves et du personnel éducatif et administratif.