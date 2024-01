Cette nuit, le ciel sera parfois très nuageux dans le nord avec quelques pluies dans l’extrême nord-ouest, tandis que des nuages passeront dans le reste du pays. Les températures nocturnes varieront entre 8 et 12 degrés dans la plupart des régions et entre 2 et 6 degrés dans les zones montagneuses à l’ouest. Les vents, quant à eux, seront forts près des côtes et dans les hauteurs, et faibles à modérés dans les autres régions, soufflant principalement d’ouest.