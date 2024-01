Saisie de 33 tonnes de produits alimentaires impropres à la consommation au cours du mois de décembre dernier (INSSPA)

Les équipes de contrôle relevant de l’instance nationale de la sécurité sanitaire des produits alimentaires (INSSPA) ont saisi, au cours du mois de décembre dernier, 33 tonnes de produits alimentaires impropres à la consommation et qui ne respectent pas les règles d’hygiène.

Le directeur de l’INSSPA Mohamed Rabhi a indiqué samedi dans une déclaration à la TAP, que ces opérations qui s’inscrivent dans le cadre du programme spécifique relatif aux préparatifs du nouvel an ont permis de saisir 19 tonnes de produits alimentaires liés à la fabrication de gâteaux et de pâtisseries et 14 tonnes de viandes de volailles, précisant que les équipes de contrôle ont rédigé 62 procès verbaux en raison d’infractions graves.

“La plupart des quantités de produits alimentaires ont été saisies dans des locaux anarchiques qui ne sont pas conformes aux normes de sécurité alimentaire, soit 51 pc pour les pâtisseries et 81 pc pour les viandes de volailles”, a-t-il dit.

Il a affirmé qu’environ 50 échantillons de produits alimentaires ont été prélevés pour analyses, ajoutant que les résultats de ces analyses ont permis de détecter des bactéries dans 25 pc des produits alors que 15 pc de ces produits ont été fabriqués avec des colorants alimentaires non recommandés ou utilisés à forte dose.

Rabhi a relevé que l’instance a reçu 120 signalements sur le numéro vert qui a été mis à la disposition des citoyens pour des infractions liées au non respect des règles d’hygiène.

Il a noté que l’INSSPA élabore chaque année un programme de contrôle sur la sécurité sanitaire des produits alimentaires et des programme spécifiques à l’occasion du mois de ramadan, de la fête du Mouled et de la fête du nouvel an.