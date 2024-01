CAN-2023+1 : les membres de la sélection tunisienne “déterminés à remporter le titre”

Les membres de la sélection tunisienne de football ont affirmé, jeudi, que les aigles de Carthage sont prêts pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN-2023+1) prévue du 13 janvier au 11 février en Côte d’Ivoire, et déterminés à remporter le titre africain.

L’entraineur-adjoint du onze national, Slim Ben Achour, a indiqué, lors d’une rencontre avec les médias, en marge de la séance d’entrainement de la sélection tunisienne, tenue jeudi après-midi au stade annexe de Radès, que les joueurs sont déterminés à décrocher le titre africain pour la deuxième fois dans l’histoire du football tunisien tout en étant conscients de l’ampleur de la responsabilité qui leur incombe.

Il a ajouté que chaque match que ce soit du premier tour et ou des tours à élimination directe a sa spécificité, soulignant qu’une victoire lors du premier match sera le meilleur scénario pour entamer ce tournoi car elle constituera une motivation supplémentaire pour les joueurs et un facteur de confiance au sein du groupe.

De son côté, le joueur Elyès Sekhiri a indiqué que le match d’ouverture face à la Namibie représente la clé de la qualification pour le deuxième tour, estimant que la course pour le leadership du groupe ne sera pas du tout facile en présence d’équipes puissantes comme le Mali et l’Afrique du Sud.

Le milieu défensif d’Eintracht Frankfurt a également affirmé que le onze national est déterminé à aller le plus loin possible dans cette CAN pour satisfaire le public, ajoutant que porter le maillot national est un honneur pour tout joueur.

Pour sa part, Mohamed Ali Ben Romdhane a mis l’accent sur l’importance des deux prochains matches amicaux face à la Mauritanie et le Cap Vert, prévus le 6 et le 10 janvier à Radès, avant le déplacement pour la Côte d’Ivoire, le 12 du même mois.

Il a affirmé que la sélection nationale jouera selon ses principes habituels et fera preuve de rigueur tactique et de combativité tout en négociant chaque match à part, promettant au public sportif de défendre ses chances jusqu’au bout pour décrocher un titre qui lui échappe depuis 20 ans.

Le joueur de Sheffield United, Anis Ben Slimane a, quant-à-lui, salué l’esprit d’équipe et la solidarité qui règnent au sein du groupe, affirmant que le onze national fera tout son possible pour être à la hauteur des attentes placées en eux. Il a ajouté que toutes les équipes du groupe partent avec des chances égales, notamment le Mali et l’Afrique du Sud, des équipes défensivement solides et qui comptent des joueurs dotés de grandes qualités individuelles.

Pour rappel, la Tunisie débutera sa nouvelle campagne africaine face à la Namibie le 16 janvier, avant d’affronter le Mali, le 21, et l’Afrique du Sud, le 24 du même mois.

Voici la liste des joueurs retenus pour la CAN-2023:

Gardiens : Aymen Dahmene (Al-Hazm/ Arabie saoudite), Bechir Ben Said (US Monastir/ Tunisie), Moez Hassen (Club Africain)

Défenseurs : Ali Abdi (SM Caen/ France), Montassar Talbi (FC Lorient/ France), Yassine Meriah (ES Tunis/ Tunisie), Oussema Hadadi (Greuther Fürth/ Allemagne), Ali Maaloul (Al-Ahly SC/ Egypte), Hamza Jelassi (ES Sahel/ Tunisie), Yan Valéry (Angers SCO/ France), Wajdi Kechrida (Atromitos FC/ Grèce), Alaa Ghram (CS Safx/ Tunisie).

Milieux : Houssem Tka (ES Tunisie/ Tunisie), Hamza Rafia (US Lecce/ Italie), Anis Ben Slimane (Sheffield Utd/ Angleterre), Aissa Bilal Laidouni (Union Berlin/ Allemagne), Mohamed Ali Ben Romdhane (Ferencvaros/ Hongrie), Ellyes Skhiri (Eintracht Francfort/ Allemagne), Mohamed Belhadj Mahmoud (FC

Lugano/ Suisse).

Attaquants : Youssef Msakni (Al-Arabi/ Qatar), Haythem Jouini (Stade Tunisien/ Tunisie), Taha Yassine Khenissi (Koweït SC/ Koweït), Sayfallah Ltaief (Winterthour/ Suisse), Bassem Srarfi (Club Africain/ Tunisie), Naim Sliti (Al-Ahli SC/ Qatar), Elias Achouri (FC Copenhague/ Danemark), Seifeddine Jaziri (Zamalek / Egypte).