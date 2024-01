Alerte météo : Une vague de froid intense et des précipitations abondantes menacent le Maghreb

Le Centre arabe pour le climat a indiqué qu’il avait averti il y a environ 10 jours d’une possible vague de froid intense qui affecterait principalement le Maghreb.

Le Centre a déclaré que les données actuelles indiquent qu’à partir de la fin de cette semaine et au début de la semaine prochaine, un important refroidissement polaire froid devrait commencer à se diriger vers l’ouest et le centre de la Méditerranée, ce qui entraînera la formation d’une dépression profonde et très froide d’origine polaire dont la pression atmosphérique atteint 992 hPa au centre, ce qui la rend très venteuse et pluvieuse en même temps que les eaux de la Méditerranée se réchauffent.

Le Maroc devrait être touché par ce refroidissement et la dépression atmosphérique qui l’accompagne demain vendredi, puis l’Algérie, pour atteindre la Tunisie samedi.

Les données indiquent que la dépression atmosphérique se creusera considérablement au milieu de la Méditerranée samedi, accompagnée de vents polaires très froids et de fortes chutes de pluie.

Il existe également une excellente opportunité de chutes de neige sur les montagnes.