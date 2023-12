Rabi Majidi : Tous les choix sont possibles concernant l’augmentation de la tarification du transport

Le ministre du Transport, Rabi Majidi a affirmé vendredi à Nabeul, que les difficultés que rencontrent les sociétés de transport public de personnes sont conjoncturelles, puisque leur résolution est tributaire de l’importation de châssis d’autobus dont le financement a été déja mobilisé.

Il a déclaré à l’Agence TAP, que toutes ces sociétés sont en train de concrétiser leurs programmes d’acquisition progressivement.

Concernant l’augmentation de la tarification du transport, le ministre a précisé que tous les choix sont possibles, étant donné que l’examen de cette question se fait de manière périodique et progressive, conformément à la loi n°33 de l’année 2004. Et d’évoquer l’accumulation des problèmes pour les sociétés de transport public, dont le gel des tarifs depuis l’année 2010, l’augmentation du coût d’exploitation et la hausse des prix des hydrocarbures, des bus et des pièces de rechange outre l’accroissement des salaires .

Il a assuré que l’Etat qui compense le transport public et notamment le transport scolaire et universitaire à hauteur 90%, se tient aux côtés des sociétés de transport public.

Et de souligner la nécessité de préserver la flotte de ces sociétés et de lutter contre le phénomène de resquillage étant donné que de nombreux utilisateurs des transports publics ne paient pas leurs tickets outre les agressions gratuites et les actes de déprédation qui ciblent la flotte de ces sociétés.