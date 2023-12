Sport – Rétrospective 2023 : les principaux évènements du premier semestre

Voici la rétrospective des principaux évènements ayant marqué la scène sportive nationale, durant le premier semestre de l’année 2023 :

J A N V I E R

15 JANVIER :

Natation – Ayoub Hafnaoui décroche deux médailles d’or aux 400 m et 800 m nage libre, et une de bronze au 1500m NL, lors du meeting de Knoxville (USA) qualificatif aux Jeux Olympiques de Paris-2024.

Tennis – La sélection tunisienne de tennis minimes remporte le championnat d’Afrique par équipe (U14 et U16), organisé au Caire du 12 au 16 janvier.

17 JANVIER :

Hand – Mondial-2023 messieurs : La sélection tunisienne échoue à atteindre le second tour du mondial coorganisé par la Suède et la Pologne du 12 au 29 janvier, après avoir concédé la défaite face au Danemark et la Belgique et fait match nul avec le Bahrein (groupe H).

29 JANVIER :

Hand – Mondial-2023 messieurs : La Tunisie termine à la 25e position, tandis que le Danemark remporte le titre pour la 3e fois de son histoire, après avoir battu la France en finale (34-29).

F E V R I E R

1 FEVRIER :

Basket – Tournoi international de Dubai : Le Club Africain remporte la 3e place après sa victoire en match de classement, face au Club Beyrouth (84-79).

7 FEVRIER :

Taekwondo – La Tunisie remporte trois médailles dont 1 en or au tournoi Al Fujairah et à la Coupe Arabe, organisés aux Emirats Arabes du 2 au 7 février.

8 FEVRIER :

Para-athlétisme : Grand Prix de Tunis : La Tunisie domine le tournoi avec 34 médailles dont 16 or, 10 argent et 8 bronze.

16 FEVRIER :

Taekwondo : Open d’Egypte : La sélection tunisienne termine à la troisième place avec 5 médailles (3 or et 2 argent). L’or est revenu à Firas Gattoussi (-74 kg), Chayma Toumi (-57 kg) et Jasser Laouini (-68 kg), tandis que l’argent a été remporté par Jihed Mathlouthi (-63 kg) et Ikram Dhahri (-49 kg).

18 FEVRIER :

Taekwondo – Coupe du président de la World Taekwondo (G2), les 17 et 18 février au Caire : La sélection tunisienne termine à la deuxième place du tableau des médailles avec un total de 6 breloques : 2 en Or (Firas Katoussi et Moataz Ifaoui), 1 en Argent (Jihed Mathlouthi) et 3 en Bronze (Ikram Dhahri, Yassine Barhoumi et Jasser Laaouini).

23 FEVRIER :

Handisport – Meeting nternational de Sharjah de para-athétisme (Emirats) : Walid Ktila remporte la médaille de bronze du 800 m chaises.

27 FEVRIER :

Tennis – Championnat d’Afrique pour jeunes, au Caire : La Tunisienne Nadine Hamrouni remporte la médaille d’or en simple et en double filles, tandis que Skander Nsairi a obtenu la médaille d’argent en double garçons et de bronze en simple garçons, et Mohamed Salim Ben Romdhane la médaille de bronze du double garçons.

28 FEVRIER :

Handball – Championnat arabe des jeunes, en Jordanie : la sélection tunisienne s’incline en finale devant son homologue saoudienne 24-27.

M A R S

1 MARS :

Handisport – Grand Prix Fazzaa de para-athlétisme : La sélection tunisienne remporte 8 médailles (5 or, 2 argent, 1 bronze).

3 MARS :

Football – Coupe d’Afrique des nations juniors, en Egypte: la sélection tunisienne bat en demi-finale son homologue congolaise aux tirs au but 5-4 (3-3), et composte son ticket pour le Mondial U20.

Natation – Le champion olympique Ayoub Hafnaoui remporte les épreuves du 400 m NL (3:46.02), 800 m NL (7:48.50) et 1500 m NL (15:00.24), lors du Pro Tyr de Fort Lauderdale Series (Etats-Unis) organisés du 1er au 5 mars.

10 MARS :

Football – Coupe d’Afrique des nations juniors, en Egypte: la sélection tunisienne U20 s’incline en match de classement face au Nigeria (0-4).

22 MARS :

TENNIS – La sélection tunisienne des jeunes (U14) remporte le championnat d’Afrique de la catégorie, organisé à Lomé (Togo).

28 MARS :

Football – CAN-2024 (Qualifications) : Le onze national assure sa qualification à la phase finale prévue en Cote d’Ivoire, en battant la Libye (1-0), à Benghazi, pour le compte de la 4e journée du groupe J.

A V R I L

1 AVRIL :

Athlétisme – Mondiaux en salle des Masters, du 26 mars au 1er avril à Torun (Pologne): La Tunisie remporte 7 médailles (4 or, 2 argent, 1 bronze).

Volley – Championnat de la Nationale A : L’Espérance de Tunis remporte le titre pour la 23e fois de son histoire et 6e de suite, après sa victoire face à l’Etoile du Sahel (3-1), pour le compte de la 4e journée du Super Play-off.

3 AVRIL :

Taekwondo – Grand Prix de Chine : Khalil Jendoubi décroche l’argent des moins de 58 kg après sa défaite en finale devant son adversaire coréen (0-2).

9 AVRIL :

Tennis – Ons Jabeur remporte le tournoi de Charleston, aux USA (500 points) après sa victoire en finale devant la Suissesse Belinda Bencic 2-0.

16 AVRIL :

Hand – La sélection tunisienne juniors remporte le 5e championnat arabe, organisé à Mahdia, après avoir battu en finale son homologue saoudienne (34-25).

17 AVRIL :

Taekwondo – Open d’Espagne (G1) : La sélection tunisienne remporte deux médailles d’or par Firas Gattoussi et Chaima Toumi et autant de bronze par Ikarm Dhahri et Khalil Jendoubi.

21 AVRIL :

Football – Mondial U20 (tirage au sort) : La sélection tunisienne hérite de l’Uruguay, de l’Irak et de l’Angleterre, dans le cadre du groupe E.

29 AVRIL :

Volley – Coupe de Tunisie dames : Le CF Carthage remporte le titre de la saison 2022-2023, après avoir battu le CS Sfaxien (3-0), en finale, à la salle de l’Ariana.

Coupe de Tunisie (hommes) : L’Espérance remporte le trophée pour la 21e fois de son histoire et 6e de suite en battant en finale l’AS Marsa (3-0).

Judo – Tournoi international du Koweit : Nihel Landolsi (70 kg) et Sarra Mzoughi (+78 kg) remportent la médaille d’or de leur catégorie respective.

M A I

7 MAI :

Handball – Super coupe d’Afrique (dames), au Caire : Le CF Moknine termine 4e après sa défaite en match de classement face à la Garde Nationale Congolais (25-22).

15 MAI :

Natation – Meeting Mare Nostrum de Barcelone : Ayoub Hafnaoui remporte la médaille d’or du 1500 m NL, en 15 min 02 sec 85 cent.

19 MAI :

Football – Ligue des champions : l’Espérance de Tunis éliminée en demi-finale après sa défaite en aller et retour face à Al Ahly d’Egypte (0-3 à Radès et 0-1 au Caire).

21 MAI :

Volley-ball – Championnat d’Afrique des clubs (messieurs), à Kélibia : Le MS Boussalem remporte le titre pour la première fois de son histoire, après sa victoire en finale aux dépens du Zamalek d’Egypte (3-2).

22 MAI :

Volley-ball – Championnat d’Afrique des clubs (dames), à Nabeul : le CF Carthage termine à la troisième place après avoir remporté le match de classement face au Mouloudia Club d’Alger (3-0).

24 MAI :

Athlétisme – Championnat arabe U23, à Radès (du 20 au 24 mai) : La Tunisie remporte un total de 21 médailles (5 or, 7 argent et 9 bronze) et termine à la 4e place derrière le Maroc, l’Egypte et l’Algérie.

26 MAI :

Football – Ligue 2 : L’AS Marsa et l’EGS Gafsa promus en Ligue 1 en terminant en tête de leur poule respective.

Basket-ball – Championnat ProA : l’US Monastir remporte le titre pour la 5e fois de suite et 8e de son histoire, en battant le Club Africain (79-76), lors de la 4e journée de la finale.

27 MAI :

Handball – Championnat de la Nationale A : L’Espérance de Tunis décroche le titre en battant le Club Africain 35-27, à Monastir. Il s’agit du 35e sacre remporté par le club sang et or.

28 MAI :

Football – Coupe de Tunisie (finale à Radès) : L’Olympique de Béja remporte le trophée pour la troisième fois de son histoire en battant l’Espérance de Tunis (1-0).

30 MAI :

Triathlon et Para-triathlon – Coupe d’Afrique à Hammamet (24 pays): la sélection tunisienne remporte 14 médailles (5 or, 5 argent, 4 bronze).

31 MAI :

Football – Coupe du monde U20, en Argentine : Le onze national quitte le tournoi dès les huitièmes de finale après sa défaite devant le Brésil (1-4). La Tunisie s’était qualifiée en huitièmes en tant que l’une des quatre meilleurs troisièmes. Lors du premier tour, le onze national a remporté une victoire face à l’Irak (3-0) et concédé deux défaites devant l’Angleterre (0-1) et l’Uruguay (0-1).

J U I N

2 JUIN :

Handball – Coupe de Tunisie (dames) : Le Club Africain remporte le trophée en battant en finale, à Radès, le CF Moknine 29-28 a.p. (25-25 au terme du temps réglementaire).

Coupe de Tunisie (messieurs) : L’Espérance remporte la coupe en battant l’EM Mahdia (35-22) et décroche le doublé.

3 JUIN :

Football – Ligue 2 : L’EGS Gafsa remporte le championnat de Ligue 2 (2022-2023), en match barrage contre l’AS Marsa aux tirs a but 4-2 (2-2 au terme du temps réglementaire). Les deux équipes avaient déjà assuré leur accession en Ligue 1.

4 JUIN :

Basket-ball – Coupe de Tunisie seniors (finale) à Radès : l’US Monastir conserve le trophée et le doublé, après avoir battu le Club Africain (60-51).

23 JUIN :

Jeux Africains de Plage : Coup d’envoi de la deuxième édition à Hammamet avec la participation de plus de 1000 athlètes dans 16 sports.

27 JUIN :

Football – Ligue 1 : l’Etoile du Sahel remporte le titre de la saison 2022-2023 après avoir fait match nul avec l’US Ben Guerdane (0-0), dans le cadre de la 13e journée play-off.

30 JUIN :

Jeux Africains de Plage : La Tunisie termine 2e avec un total de 40 médailles (13 or, 13 argent et 14 bronze) derrière l’Algérie, 1ère avec 15 or, 7 argent et 12 bronze. La troisième place est revenue au Maroc avec 8 or, 10 argent et 4 bronze.