La disparition de l’artiste Mostafa Al Turki, une perte pour la scène artistique tunisienne

Le Ministère de la Culture a exprimé ses condoléances suite au décès de l’artiste Mostafa Al-Turki, survenu hier, lundi 25 décembre 2023. La carrière du défunt s’étend sur des décennies dans le domaine du théâtre à Sfax, où il était connu du public pour son rôle dans la série télévisée “Nissibti Al-Aziza” dans le personnage de “Khalil Mohsen”.

Mostafa Al-Turki est considéré comme un témoin des moments artistiques théâtraux et musicaux à Sfax et Tunis, où il a travaillé aux côtés de Mokhtar Hachicha, Khaled Al-Akrout, Amer Al-Tunsi, Abdessalam Al-Bash, Jameel Al-Joudi, Mona Nour Al-Din, ainsi que les générations suivantes telles que Younes Al-Farhi, Farhat Hanana, Khaled Bouzid, et d’autres. Il a également écrit des chansons pour plusieurs chanteurs tels que Safwat, Rachid Obeid, Al-Sadek Bouali, Youssef Al-Tamimi, entre autres, et a supervisé le club de théâtre de l’Association Mohammed Al-Jamousi.