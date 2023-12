Jaafar Guesmi et le ministère de la Jeunesse et des Sports unis pour améliorer la vie des jeunes dans les quartiers Mellassine et Hay El Hilal

En réaction à la diffusion de l’émission “Yesthaq” sur la chaîne privée Elhiwar Ettounsi, qui mettait en lumière la jeunesse des Mellassine et de Hay El Hilal, le ministre de la Jeunesse et des Sports a reçu en audience, ce mardi 26 décembre 2023, l’animateur de l’émission, Jaafar Guesmi.

Cette rencontre fait suite à la visite sur le terrain du ministre dans ces quartiers le 12 décembre dernier, visant à comprendre les problématiques de ces jeunes et à trouver des solutions pour les protéger des risques, ainsi qu’à leur assurer les meilleures conditions de vie.

Au cours de cette réunion, des discussions ont porté sur la collaboration entre le ministère et les parties prenantes pour mettre en place des mesures immédiates, à moyen et long terme, visant à améliorer les infrastructures sportives et jeunesse, ainsi que d’autres initiatives à caractère social et humanitaire. L’objectif est d’envoyer un message rassurant à ces jeunes, leur assurant qu’ils font partie intégrante de la nation et que tous les efforts seront déployés en leur faveur pour leur offrir des conditions de vie et un avenir meilleurs.