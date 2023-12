Emission d’un timbre-poste à l’occasion de l’anniversaire de la création de l’Office national de la protection civile

La Poste Tunisienne émettra , demain 27 décembre 2023, un timbre-poste à l’occasion de la célébration du 30ème anniversaire de la création de l’Office national de la protection civile (ONPC), a indiqué mardi la PT.

Ce timbre-poste ainsi que les autres produits philatéliques réalisés à cette occasion seront disponibles à la vente dans tous les bureaux de poste et via Internet à travers le site www.e-stamps.poste.tn, à partir du 27 décembre 2023.

L’émission de ce timbre-poste vise à rendre hommage aux efforts, sacrifices et réalisations du personnel et des services de la protection civile tunisienne, afin d’assurer la protection et l’assistance aux citoyens face aux catastrophes et risques qui les affectent, ainsi que la protection de leurs biens et leur environnement.