La ministre de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées Amel Belhaj moussa a souligné lundi, au cours d’une séance de travail consacrée à l’avancement d’exécution du programme d’inclusion des enfants atteints de troubles du spectre de l’autisme dans les établissements de la petite enfance, que 561 enfants ont bénéficié de ce programme sur un total de 598 dossiers présentés au cours de l’année 2023, contre 314 bénéficiaires en 2022, selon un communiqué du ministère.

La ministre a appelé à la nécessité d’intensifier les efforts pour atteindre la capacité d’accueil prévue pour l’année 2024 qui est de 700 enfants, précisant que le nombre des bénéficiaires a englobé les différents gouvernorats.

“Le plus grand nombre de bénéficiaires de ce programme a été enregistré dans le gouvernorat de Kairouan (77 enfants), suivi des gouvernorats de Kasserine (45 enfants), de Sidi Bouzid (30 enfants) puis dans les gouvernorats de Zaghouan (29 enfants), Ben Arous (28 enfants), Kébili (27 enfants) et Bizerte (26 enfants)” a-t-elle noté.

Elle a relevé que la version électronique du guide de l’éducateur qui a été élaboré par le ministère de la famille en collaboration avec l’association tunisienne de psychologie de l’enfant et de l’adolescent destiné aux professionnels de l’enfance permettra de faire connaitre davantage le contenu de ce guide qui est le premier du genre, et contient des données explicatives et simplifiées sur l’autisme et ses symptômes.

Belhaj moussa a signalé que le programme d’inclusion des enfants atteints de troubles du spectre de l’autisme dans les établissements de la petite enfance consacre le rôle social de l’état et vise à renforcer le droit de ces enfants aux services et programmes de la petite enfance.

A noter que l’état prend en charge le paiement des frais d’éducation préscolaire pour les enfants atteints du spectre de l’autisme et aide à leur inclusion en transférant des subventions aux institutions participant à ce programme moyennant la somme de 100d pour les frais de l’établissement d’enseignement et 100 d pour les frais de l’orthophoniste ou d’ergothérapeute selon les besoins de l’enfant.