Le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, a appelé, samedi, les éleveurs à respecter les règles de biosécurité, en évitant d’introduire des animaux d’origine inconnue, à contacter les services vétérinaires en cas d’apparition de symptômes de maladies chez leur bétail et à alerter les Commissariats régionaux au Développement Agricole pour faire les analyses nécessaires.

L’appel du ministère intervient suite à l’apparition de foyers de fièvre aphteuse dans certains gouvernorats en novembre et décembre 2023. Lesquels foyers ont été immédiatement isolés, et les mesures de quarantaine prises dans les exploitations ayant enregistré des cas d’infection, tout en procédant à la vaccination des animaux sensibles se trouvant aux alentours de ces foyers, a encore, précisé le ministère.

Et de rappeler “que la fièvre aphteuse est une maladie animale virale qui ne se transmet pas à l’homme. Elle affecte les bovins et les petits ruminants (chèvres et moutons…). Cette maladie est présente dans de nombreux pays du monde, y compris en Afrique du Nord”.

La lutte contre cette maladie repose essentiellement, sur la prévention à travers les opérations de vaccination des bovins et des petits ruminants lors de la campagne nationale annuelle et obligatoire effectuée par les vétérinaires du secteur public et les vétérinaires privés titulaires d’un mandat sanitaire.

Le département agricole a annoncé la disponibilité d’un stock suffisant de vaccins contre la fièvre aphteuse dans la pharmacie centrale, appelant les éleveurs à adhérer massivement, à la campagne nationale de vaccination prévue au début de 2024, pour protéger leurs bétails et préserver la richesse animale du pays.

Le ministère a, en outre, insisté sur l’importance de limiter les déplacements des animaux et de désinfecter régulièrement les exploitations pour éviter la propagation de la maladie d’une exploitation à une autre, ou des marchés de bétail aux exploitations.

Il a précisé avoir signalé, en toute transparence, l’apparition de la maladie à l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) depuis le 3 mai 2023, conformément aux conventions signées avec cette organisation.