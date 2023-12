La crise des chèques en Tunisie : 450 000 personnes recherchées

Abderrazak Hwass, porte-parole de l’Association nationale des propriétaires de petites et moyennes entreprises, a déclaré sur Mosaïque FM aujourd’hui, vendredi 22 décembre 2023, que ces entreprises sont le moteur de l’économie tunisienne, mais que les chocs ont entraîné la faillite de nombre d’entre elles.

Il a également souligné que 74 000 petites et moyennes entreprises ont fermé leurs portes entre 2019 et 2021, confirmant que certaines d’entre elles se sont acquittées de leurs obligations, tandis que d’autres se dirigent vers la fermeture et la déclaration de faillite. Dans ce contexte, il a déclaré : “Les entreprises qui ont encore de l’espoir et la volonté de s’en sortir s’acquittent de leurs obligations… les autres se dirigent vers la fermeture.”

Il a souligné que les petites et moyennes entreprises souffrent après la crise du COVID-19, et que le secteur bancaire évite de prendre des risques avec ces entreprises, ajoutant : “Aujourd’hui, nous demandons un rendez-vous avec les responsables des banques… et nous attendons pendant des heures pour les rencontrer.”

Il a également ajouté dans ce contexte : “Nous sommes étouffés et on nous demande de respirer… et la Banque centrale a testé le chèque numérique depuis 2018… et il n’a pas encore été activé. Quand le sera-t-il ?”

Dans un contexte similaire, il a critiqué les lois régissant les chèques, affirmant que 450 000 Tunisiens sont recherchés en raison de chèques impayés, et que l’économie tunisienne repose sur une peine de prison négative pour la liberté, soulignant qu’il existe un problème majeur à cet égard.