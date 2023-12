Tunisie : Démantèlement d’un gang spécialisé dans le vol de motos

La brigade de la police judiciaire d’Hammamet s’est chargée de l’enquête sur le vol d’une motocyclette. En accordant à l’affaire l’importance nécessaire et après avoir mené une série d’enquêtes sur le terrain, il a été possible de circonscrire les soupçons et d’identifier les suspects, qui se sont avérés être trois personnes.

Après avoir coordonné avec le parquet, les agents se sont rendus au domicile des suspects et les ont fouillés de manière approfondie. Ils ont pu trouver trois motocyclettes et une autre motocyclette en cours de démontage pour être vendue plus tard comme pièces détachées.

Après avoir entendu le suspect principal et l’avoir confronté aux autres parties impliquées et à une série de preuves, il a avoué avoir commis une série de vols dans la ville d’Hammamet. Après avoir consulté le parquet, il a été autorisé à les garder pour “formation d’un accord en vue du vol d’une motocyclette et menace avec un objet tranchant de la personne victime du vol”. L’enquête est toujours en cours et les objets volés ont été restitués à leurs propriétaires.

En affichant leurs identités sur le système automatique, il a été constaté que l’un d’eux faisait l’objet de deux mandats de recherche au profit d’unités de sécurité et de juridictions différentes pour “vol”.