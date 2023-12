Enfant blessé par une mine à Kasserine : des initiatives pour soutenir sa famille

La délégation régionale de la femme et de la famille à Kasserine s’est engagée à suivre la situation d’un enfant de 14 ans blessé dimanche dernier dans l’explosion d’une mine dans la région de Bir Hamouda, relevant de la délégation de Hassi El Ferid. Elle a mis en place un plan d’intervention d’urgence comprenant un soutien psychologique et social à la victime ainsi qu’à ses trois frères et à ses parents. Une consultation a été prévue pour assurer un moyen de subsistance adapté à la famille, en accord avec ses besoins et les spécificités de la région.

Par ailleurs, le ministère de la Femme, de la Famille et des Seniors a décidé d’intégrer les enfants dans le programme de dépôt familial pour l’année 2024, garantissant ainsi leur stabilité scolaire et leur intérêt supérieur. Des vêtements ont été fournis par le Centre intégré pour la jeunesse et l’enfance de Kasserine, tandis que l’Association tunisienne des villages d’enfants a soutenu la famille en lui fournissant des aides alimentaires, des couvertures, et des matelas, tout en commençant une étude pour envisager la réhabilitation de leur maison.

La commission régionale de solidarité sociale s’est engagée à fournir une aide financière et matérielle à la famille de la victime, ainsi qu’à lui garantir l’accès à la carte de soins gratuits et à l’allocation pour les familles démunies. L’état de santé de l’enfant blessé est stable après sa sortie de l’hôpital régional de Kasserine, et il est retourné chez lui où il vit avec son père, sans emploi, sa mère et ses trois frères scolarisés, les plus jeunes étant plus jeunes que lui. L’enfant a été blessé lors de l’explosion d’une mine alors qu’il accompagnait sa mère pour collecter du bois de chauffage sur les pentes du mont Saloum, près de leur domicile.