Nouveau variant du COVID-19 JN.1 : l’OMS alerte sur le risque d’une nouvelle vague

L’Organisation mondiale de la santé a lancé un nouvel avertissement ces dernières heures concernant le nouveau variant du COVID-19 JN.1, qui a commencé à se propager rapidement dans un certain nombre de pays du monde, ce qui a suscité la peur et l’effroi de revivre l’expérience difficile du COVID-19.

L’OMS a classé le nouveau variant JN.1 comme “intéressant” et distinct de la souche parente BA.2.86, après l’avoir précédemment classé comme un sous-variant de cette souche.

L’organisation a exhorté les citoyens à prendre les mesures nécessaires pour se protéger de l’infection et des maladies graves en utilisant tous les outils disponibles, en tête desquels le masque, après que le virus a été classé comme hautement contagieux et se propageant rapidement.

Sur la base des preuves disponibles, l’OMS a évalué les risques que pose le variant JN.1 comme faibles, bien que, avec l’arrivée de l’hiver, le variant puisse entraîner une augmentation de la charge des infections des voies respiratoires dans de nombreux pays.

L’organisation a expliqué qu’elle surveille les preuves et les données sur ce variant et qu’elle mettra à jour les risques en fonction des besoins, soulignant que les vaccins actuels continuent de fournir une protection contre les infections graves et les décès causés par toutes les variantes du COVID-19, y compris JN.1.

Elle a ajouté que le COVID-19 n’est pas la seule maladie des voies respiratoires qui se propage, mais que les cas de grippe, du virus respiratoire syncytial et de la pneumonie courante chez les enfants augmentent également.

L’OMS a recommandé de prendre les mesures nécessaires pour se protéger de l’infection en utilisant tous les outils disponibles, notamment le port de masques dans les zones bondées, fermées ou mal ventilées, la pratique des bonnes pratiques respiratoires et la couverture du visage lors de la toux et des éternuements, le lavage des mains régulièrement, la vaccination contre la grippe pour les personnes les plus exposées aux infections graves, le maintien à la maison en cas de maladie et la réalisation d’un test de diagnostic en cas d’apparition de symptômes de la maladie ou de contact avec une personne infectée par la grippe ou le COVID-19.

Alors que les cas de COVID-19 augmentent dans le monde entier, dominés par le type JN.1 hautement contagieux du coronavirus, de nombreux pays, dont l’Inde, ont été placés en état d’alerte face au risque d’une nouvelle vague dans les prochains jours.

JN.1 est un nouveau variant relativement récent qui a été détecté dans un nombre limité de cas dans le monde, après avoir été découvert pour la première fois aux États-Unis en septembre.