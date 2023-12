L’Institut national de la météorologie a indiqué que le temps sera nuageux demain avec des pluies éparses dans le Nord et temporairement orageuses dans l’extrême nord, ce vendredi 15 décembre 2023.

Les températures seront en baisse et varieront entre 13 et 18 degrés et le vent sera très fort, atteignant 70 km/h, près des côtes et sur les hauteurs.

La mer sera houleuse, a ajouté l’INM.