Installation d’une sculpture de solidarité envers la Palestine devant l’ambassade à Tunis

Aujourd’hui, devant l’ambassade de Palestine à Tunis, a été installée une sculpture en soutien au peuple palestinien, un geste symbolisant la solidarité de la Tunisie avec cette cause.

Haut de 4,50 mètres et large de 4 mètres, ce travail artistique représente la figure emblématique de la mère de martyrs palestiniens, matérialisant la résilience et la lutte du peuple palestinien face à l’oppression israélienne. Réalisée par les artistes Hussein Mekaddemi et Chokri Tujani sous la supervision du ministère de la Culture, cette œuvre vise à exprimer le soutien officiel et populaire envers la Palestine.