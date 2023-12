Changement de temps radical jeudi : averses et rafales à l’horizon !

Demain, jeudi 14 décembre 2023, le ciel s’annonce chargé avec des averses éparses dans le nord et le centre, parfois fortes dans les régions les plus à l’extrême nord-ouest, pour ensuite toucher localement le sud en fin de journée. Les vents souffleront fort de secteur ouest, atteignant des vitesses de 40 à 60 km/h près des côtes et dans les zones montagneuses, et seront modérés à assez forts, variant de 20 à 40 km/h dans les autres régions.

La mer sera agitée à localement très agitée en fin de nuit dans le nord et agitée à très agitée sur le reste des côtes. Les températures baisseront notablement, oscillant entre 10 et 15 degrés dans le nord, autour de 8 degrés dans les zones montagneuses de l’ouest, et entre 17 et 23 degrés dans les autres régions.