Tunisie : Trois personnes arrêtées pour une série de vols

Suite à une série de vols et de tentatives d’effraction de magasins commerciaux dans la région susmentionnée, une série d’enquêtes ont été menées dans le cadre d’une équipe commune composée de différentes spécialités de la région, accompagnées de raids contre des éléments connus pour leur implication dans des vols. Les parties impliquées dans ces crimes et le lieu de leur rencontre ont été identifiés.

Trois personnes ont été arrêtées et soumises à une série d’enquêtes. Confrontées à des enregistrements vidéo de tentatives d’effraction de magasins commerciaux, elles ont reconnu leur implication dans une association de malfaiteurs dans le but de voler. Elles ont également reconnu avoir commis 9 vols de maisons et de magasins commerciaux. Elles ont également admis que le reste du butin était détenu par une autre personne responsable de la collecte et de la vente du butin.

Lors d’une descente dans son domicile à l’aube, des biens volés dans des magasins commerciaux ont été saisis. L’enquête est toujours en cours et des mesures juridiques sont prises à leur encontre.