Tunisie : Les navettes de Djerba reprennent du service

Les navettes de l’île de Djerba ont repris du service ce dimanche matin, vers 7h30, après l’amélioration des conditions météorologiques.

Elles avaient été arrêtées toute la journée de samedi en raison de vents violents qui avaient perturbé leur circulation et interrompu le transport des passagers et des véhicules entre Djerba-Gharbi et Ajim, a indiqué le chef de l’administration de l’île de Djerba au sein de la direction régionale de l’équipement à Médenine, Farahat Laaraj.

Laaraj a ajouté à l’agence TAP que trois navettes sont disponibles aujourd’hui pour assurer la circulation des personnes et des véhicules vers et depuis l’île de Djerba, après que celle-ci a été limitée hier, en raison de l’arrêt des navettes, à la route romaine qui est en cours d’élargissement depuis un certain temps.