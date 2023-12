Médenine : Le candidat Hassen Hamed s’engage à promouvoir “Omra Jedida”

Le candidat Hassen Hamed s’est engagé dans la campagne pour l’élection du conseil local de Médenine sud parmi 5 autres candidats. Il a déclaré “ne pas faire de grandes promesses mais transmettre plutôt les propositions des citoyens et leurs préoccupations, qu’il allait défendre pour servir sa région”.

Hamed s’est engagé dans une déclaration à la journaliste de l’Agence TAP, à assurer tous les facteurs de développement dans sa région avec “une volonté sincère et forte”. Dans le programme électoral qu’il a présenté aux citoyens, ce candidat a promis de créer un bureau de poste dans l’Imada de Omra Jedida ainsi que des clubs pour enfants et des salles de sport.

Il s’est engagé à y résoudre le problème du transport, à améliorer l’infrastructure de base, à renforcer la dynamique économique et sociale et le développement régional, à encourager la création de micro-projets et à attirer les investisseurs dans les secteurs de l’agriculture et du textile.

Il a encore indiqué qu’il veillera à assurer l’emploi d’une personne pour chaque famille démunie, à renforcer l’agriculture et à aider les petits agriculteurs outre la facilitation de l’approvisionnement des citoyens dans les zones rurales en eau potable et l’alimentation de leurs logements en électricité.

Le candidat prône également, la régularisation de la situation des ouvriers des chantiers dont les contrats ont été arrêtés sans avoir pu obtenir leurs dûs. Au niveau régional, le programme du candidat prévoit l’élargissement du port de Zarzis, le prolongement du réseau ferroviaire jusqu’à Ben Guerdane, l’amélioration de la situation de l’hôpital universitaire de Médenine et la réalisation du pont Ajim el Jorf.

Le conseil local de Médenine sud comptera après les élections, 10 membres élus directement parmi 28 candidats et un membre choisi par tirage au sort parmi 5 candidats.