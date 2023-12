Le président de la République, Kaïs Saïed, a confirmé, lors de sa rencontre avec la ministre de la Justice, Leila Jaffel, jeudi 7 décembre 2023 au palais de Carthage, que le travail se poursuivait pour purifier le pays de la corruption qui l’a ruiné dans presque tous les domaines.

Le président a déclaré : “En décembre 2010, le peuple tunisien a demandé du travail, de la liberté et de la dignité nationale. Après cela, une série d’institutions et de ministères ont été créés, qui ont fini par jouer avec les ressources du peuple. Parmi ces institutions, il y avait ce qu’on appelait la “Karama”, la régie des biens confisqués, qui a confisqué l’esprit de la dignité et piétiné la dignité.”

Il a ajouté : “Que le peuple tunisien sache l’ampleur de la corruption dans cette institution. L’un de ceux qui en étaient à la tête pour réaliser la prétendue dignité bénéficiait de cinq véhicules de fonction, ainsi que de coupons d’essence pour une quantité totale de 1 500 litres par mois. L’un des juges contractuels qui y ont été recrutés touchait 462 000 dinars par an. Celui qui présidait la Karama touchait 155 910 dinars par an, un autre touchait 97 669 dinars et les salaires ne sont pas inférieurs à 100 000 dinars. Tout cet argent pour réaliser la dignité.”

Le président a poursuivi : “Ce sont les deniers du peuple tunisien et une enquête judiciaire a été ouverte à cet effet. Un milliard et 973 millions de dinars au profit de 20 personnes en une année, en plus des privilèges, des abus et de la cession des biens confisqués. Ils continuent encore aujourd’hui à jouer avec les ressources du peuple tunisien.”