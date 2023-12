Pour la première fois en Tunisie, une transplantation de dispositif d’assistance ventriculaire gauche

Une équipe médicale du pôle des maladies cardiovasculaires du centre hospitalier universitaire de la Rabta a réalisé récemment une opération de transplantation du dispositif d’assistance ventriculaire gauche chez un patient souffrant d’une insuffisance cardiaque aigue, selon le chef de service de cardiologie de l’hôpital Rabta Mohamed Sami Mourali.

Mourali a indiqué dans une déclaration à la TAP que ce patient, âgé de 44 ans souffre d’une maladie cardiaque et fait l’objet d’un suivi médical après la réussite de cette opération, la première du genre en Tunisie, qui a été effectuée le 30 novembre 2023.

Cette opération s’inscrit dans le cadre du projet de prise en charge des patients souffrant de maladies cardiovasculaires qui s’étend sur 3 ans” a-t-il indiqué.

Il a souligné que cette opération a été couronnée de succès grâce à la collaboration d’une équipe médicale et paramédicale du pôle cardiovasculaire de l’hôpital la Rabta.

“Cette équipe médicale est composée du chef de service de chirurgie cardiovasculaire Raouf Denguir et du Dr Jalel Zaidi, du chef de service de cardiologie Mohamed Sami Mourali, des Dr Amal Ben Salem et Féthia Mghaieth et des médecins anesthésistes Dhekra Sebti et Adel Amous, outre la pharmacienne Meriem Guerfali” a-t-il ajouté.

A noter que le ministre de la santé, Ali Mrabet a effectué mercredi 6 décembre une visite au service de chirurgie cardiovasculaire de l’hôpital Rabta.

Il s’est enquis de l’état de santé du patient ayant subi cette opération, saluant les efforts déployés par le staff médical et paramédical à l’hôpital Rabta, considéré comme un pôle d’excellence tant au niveau du Maghreb que de l’Afrique.