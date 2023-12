Kaïs Saïed dénonce un financement occulte de 7,6 millions de dinars à une organisation de la société civile

Le président de la République, Kaïs Saïed, a déclaré, lors de sa rencontre avec la ministre de la Justice, Leila Jaffel, le jeudi 7 décembre 2023 au palais de Carthage, qu’une organisation a reçu des financements de l’étranger d’une valeur de 7,615 millions de dinars de 2016 à 2023 au nom de la société civile.

Il a ajouté : “Ce n’est pas une restriction des associations ou de la société civile, mais elles étaient une extension des partis et des services de renseignement étrangers. Ces gens ont violé l’État et il est temps de mettre fin à cette situation. Il est également nécessaire que la justice joue son rôle dans le pays. Nous ne pouvons pas purifier le pays avec de telles institutions et laisser ces criminels s’amuser avec les ressources du peuple tunisien.”

Il a également déclaré : “Où étaient les institutions de lutte contre la corruption qui étaient censées remplir leur devoir alors qu’elles se sont engagées avec ces corrompus ? On ne voit que des signes de corruption et de destruction et il est temps de mettre fin à ces gens. Il n’y a jamais de retour en arrière.”

À cette occasion, le président de la République a parlé de la transaction pénale, affirmant qu’elle serait modifiée et qu’une transaction réelle serait conclue. Il a poursuivi : “S’ils se tournent vers la transaction, nous les accueillerons et nous voulons que l’argent revienne au peuple tunisien.”