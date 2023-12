Rami Rahmouni : double triomphe aux championnats Africains et Arabes de natation

Le nageur tunisien Rami Rahmouni a remporté le championnat d’Afrique des jeunes, actuellement hébergé aux îles Maurice du 6 au 9 décembre, dans l’épreuve des 400 mètres nage libre.

Enregistrant un temps de 3 minutes, 58 secondes et 44 centièmes, Rahmouni a brillamment décroché cette victoire. Auparavant, il avait déjà établi un nouveau record dans la catégorie des 14 et 15 ans lors du sixième championnat arabe de natation à Abu Dhabi en octobre dernier, remportant la médaille d’or avec un temps de 3 minutes, 57 secondes et 59 centièmes. De plus, il a également obtenu l’or dans l’épreuve des 800 mètres nage libre en réalisant un temps de 8 minutes, 15 secondes et 29 centièmes.