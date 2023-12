Elections locales-Tunis 2 : les candidats Mehdi Samadi et Yemna Ben Ahmed ouvreront à promouvoir l’employabilité des jeunes

L’unique candidat aux élections locales dans la circonscription du Lac (Cité El Khadhra Tunis 2), Mehdi Samadi, a souligné qu’il travaillerait avec la municipalité pour permettre aux jeunes chômeurs d’exploiter les parkings municipaux et privés à des prix symboliques.Et d’ajouter que cette région dispose de nombreux garages qui restent toujhours inexploités. Il travaillerait également à réduire la vitesse sur les routes principales du lac.

Il a également indiqué qu’il s’efforcerait de créer une maison de culture qui, selon lui, n’existe pas dans la région du lac, accordant en outre une attention particulière aux parcs délaissés et à la sauvegarde des écoles.Le candidat a noté que la région du Lac, qui comptait environ 3000 habitants et comprenait de nombreuses petites et moyennes entreprises, n’avait pas le statut de municipalité et que ses habitants sont contraints à déménager dans la municipalité de la Cité El Khadhra, qui, à son tour, était surpeuplée, ce qui exige de créer une municipalité pour la région du lac.

La deuxième candidate, Yemna Ben Ahmed, de la région de la Cité El Khadhra (Cité El Khadra -Tunis 2) a estimé que la création d’un bureau local pour l’emploi dans la région de Bab El Khadhra est une nécessité impérieuse compte tenue de son importance dans l’emploi et l’encouragement des jeunes à créer des projets privés, pour faciliter leur intégration professionnelle à travers l’encouragement aux cycles de formation dans les domaines de la numérisation et des technologies.

Elle s’est également engagé à introduire des compteurs d’eau et d’électricité pour les habitants ainsi qu’à organiser le marché municipal et à allouer des zones pour la vente de moutons de sacrifice pendant la période de l’Aïd El-Adha. Elle a souligné qu’elle oeuvrera à trouver des solutions au phénomène des chiens errants, protéger l’environnement, fournir des espaces verts et faire le curage de l’Oued avoisinant la région qui provoque la propagation de “moustiques” et donc de maladies.