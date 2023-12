Gabès-Elections : Faible rythme de la campagne pour l’élection des conseils locaux à son démarrage

Les 80 circonscriptions électorales n’ont enregistré, samedi à Gabès, lors du premier jour de la campagne pour l’élection des conseils locaux, aucune activité électorale. Toutefois, deux activités y ont été organisées, dimanche.

Le candidat à la circonscription de Dkhilet Toujane 1, Mohamed El Yahyaoui a distribué des dépliants pour faire connaître son programme électoral.

Il a déclaré au journaliste de l’Agence TAP qu’il allait oeuvrer à rapprocher les services administratifs des citoyens par le biais de l’instauration de représentations au sein des différentes institutions publiques ainsi qu’à créer une dynamique économique pour améliorer la situation à Dkhilet Toujane et favoriser la création d’emplois pour les jeunes chômeurs.

Le candidat à la circonscription d’El Mida de la délégation de Ouedhref, Nassr Chefai, a, aussi, distribué des dépliants aux citoyens dans le marché hebdomadaire du village, les appelant à voter pour lui.

Il a assuré au journaliste de l’Agence TAP, qu’il s’attellera à promouvoir tous les secteurs, lesquels souffrent de grandes défaillances et qui demeurent éloignés des aspirations des citoyens et à leur tête les secteurs de la santé et de l’emploi. Il s’est engagé à renforcer les équipements collectifs dans la région et à améliorer les conditions de vie des citoyens.

Le nombre total de candidats aux élections des conseils locaux dans le gouvernorat de Gabès est de 289 candidats dont 52 sont à besoins spécifiques et 42 candidates. Ce gouvernorat compte 13 délégations, 73 imadas, 80 circonscriptions et 310 mille électeurs.