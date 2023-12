Médenine-Elections : 215 candidats entament leurs campagnes électorales

Quelque 215 candidats dans le gouvernorat de Médenine entament, samedi 2 décembre, leurs campagnes électorales, dans le cadre des élections des conseils locaux du 24 décembre 2023.

Ces candidats, en plus de 31 prétendants à besoins spécifiques, sont en lice pour occuper 93 sièges dans neuf conseils locaux dont neuf sièges seront consacrés aux candidats porteurs de handicaps.

Parmi les 93 circonscriptions électorales dans la région, 19 sont représentées chacune par un seul candidat, à savoir les circonscriptions de la délégation de Zarzis (El Agla, Hamadai Boutefaha, Hichem Hamadi et Oued Tayeb), de Béni Guedache (Dkhila, Rahala, Zgeya et Oued Khil), Sidi Makhlouf (El Kasba et Sidi Makhlouf), de Djerba Houmet Souk (Erriadh et Taouarit), de Médenine-sud (Hassi Médenine), de Médenine-nord (Koutine) et de Djerba Ajim (Guellala).

Cependant, 46 circonscriptions sont représentées chacune par deux candidats, à savoir les circonscriptions de Zarzis (2 mars, Jdaria, Tahar Sfar, Ghrabet, Gribis, Hssi Djerbi et Hamadi), de Ben Guerdane (Chehabnia, Amria, Nafatyia, Ouarsnia, Ben Guerdane-sud, Ben Guerdane-nor et Chareb Errajel), de Béni Guedache (Bnaya, Fejaiej, Menzla, Béni Guedache, Ourjijin et Zamoun), de Djerba Houmet Souk (Jouamaa, Hachen, Boumlel, Fatou et Mezreya), de Sidi Makhlouf (Darjawa, Gbaye, Magraouia, Bédoui et Omar), de Médenine-nord (20 mars, 2 mai, Om Temar-est, Om Temar-ouest et Béni Ghzil), de Djerba Ajim (Ajim, Khnessa, Mazran et Oued Zbib) et de Djerba Midoun (El May, Béni Maagal et Sdouikech).

Par ailleurs, 21 circonscriptions sont représentées chacune par trois candidats, à savoir les circonscriptions de Zarzis (Zarzis, Khoui et Chamakh), Béni Kedech (Ksar Jdid), Ben Guerdane (Sayah, Taabi, El Maamrat et Jamila), Sidi Makhlouf (Jraf, Raagouba-est, Ragouba-ouest et El Grine), Houmet Souk (Mellita), Médenine-sud (Souiter, Bougrara, Hssi Amor et Médenine-sud), Médenine-nord (Médenine-ouest), Midoun (Arkou et Rayana) et Ajim (Graâ).

Le reste des circonscriptions sont représentées par plus de trois candidats.